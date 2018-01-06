В Новый год жители США и Великобритании увидели в небе зеленый НЛО

Уфологи сообщили, что в Новый год Землю снова посетили пришельцы. По их словам, НЛО зеленого цвета пролетали в небе над США и Великобританией.

Дарья Светозарова

Эксперты несколько удивились, ведь в одно и то же время один и тот же объект наблюдали жители двух разных континентов. Первой о появлении неопознанного летающего средства сообщила жительница Северной Англии. Увиденное в новогоднюю ночь она охарактеризовала как искрящуюся комету с зеленым хвостом. Сам объект при этом переливался и сверкал красными и желтыми огнями.Сначала свидетельница отправила фото НЛО супругу, а потом выложила его в Сеть. Выяснилось, что она была не единственной, кто наблюдал диковинный объект. НЛО с теми же характеристиками заметили жители США и сообщили о нем уфологам. Скептики заявили, что это не инопланетный звездолет, а обычный метеорит, который искрился при входе в атмосферу. Однако огромную скорость они научно обосновать не смогли.