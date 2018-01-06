Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова
| | В Новый год жители США и Великобритании увидели в небе зеленый НЛО

В Новый год жители США и Великобритании увидели в небе зеленый НЛО

Вчера, 18:11
Уфологи сообщили, что в Новый год Землю снова посетили пришельцы. По их словам, НЛО зеленого цвета пролетали в небе над США и Великобританией.

В Новый год жители США и Великобритании увидели в небе зеленый НЛО

 

Эксперты несколько удивились, ведь в одно и то же время один и тот же объект наблюдали жители двух разных континентов. Первой о появлении неопознанного летающего средства сообщила жительница Северной Англии. Увиденное в новогоднюю ночь она охарактеризовала как искрящуюся комету с зеленым хвостом. Сам объект при этом переливался и сверкал красными и желтыми огнями.

Сначала свидетельница отправила фото НЛО супругу, а потом выложила его в Сеть. Выяснилось, что она была не единственной, кто наблюдал диковинный объект. НЛО с теми же характеристиками заметили жители США и сообщили о нем уфологам. Скептики заявили, что это не инопланетный звездолет, а обычный метеорит, который искрился при входе в атмосферу. Однако огромную скорость они научно обосновать не смогли.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Великобритании в новогоднюю ночь заметили огненный НЛО
В Великобритании в новогоднюю ночь заметили огненный НЛО

Таинственный огненный объект в новогоднюю ночь очевидцы увидели в небе над Великобританией. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В небе над Уфой появился таинственный инопланетный портал
В небе над Уфой появился таинственный инопланетный портал

В небе над Уфой появился таинственный инопланетный портал, который смогли сфотографировать местные жители. Необъяснимое явление с необычным сиянием заворожило

Жители Тулы стали свидетелями появления в небе НЛО
Жители Тулы стали свидетелями появления в небе НЛО

Жители Тулы стали свидетелями появления в небе поздней ночью неопознанного летающего объекта, который смогли запечатлеть на камеру. Мужчина, который

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости