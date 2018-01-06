Рапунцель из Аргентины попала в Книгу рекордов Гиннеса

Эбрил Лоренцатти, которой исполнилась 17 лет, называют аргентинской Рапунцель. Сходство со сказочным персонажем девушке придают очень длинные волосы.

Пойда Анна

Стало известно, что красавица отпускала волосы на протяжении 10 лет, которые достигли рекордной длины в 152-сантиметра. Причина, по которой аргентинка перестала пользоваться услугами парикмахеров, заключается в неудачной стрижке, изуродовавшей симпатичный облик девочки.Однако столь длинные волосы являются не только украшением, но и серьезной проблемой, поскольку огромное количество времени, воды и косметических средств уходят для придания им ухоженного вида. Кроме того, Эбрил приходится соблюдать определенные условия при подъеме по лестнице, дабы не споткнуться о собственные волосы.