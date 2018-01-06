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| | Рапунцель из Аргентины попала в Книгу рекордов Гиннеса

Рапунцель из Аргентины попала в Книгу рекордов Гиннеса

Вчера, 16:20
Эбрил Лоренцатти, которой исполнилась 17 лет, называют аргентинской Рапунцель. Сходство со сказочным персонажем девушке придают очень длинные волосы.

Рапунцель из Аргентины попала в Книгу рекордов Гиннеса

 

Стало известно, что красавица отпускала волосы на протяжении 10 лет, которые достигли рекордной длины в 152-сантиметра. Причина, по которой аргентинка перестала пользоваться услугами парикмахеров, заключается в неудачной стрижке, изуродовавшей симпатичный облик девочки.

Однако столь длинные волосы являются не только украшением, но и серьезной проблемой, поскольку огромное количество времени, воды и косметических средств уходят для придания им ухоженного вида. Кроме того, Эбрил приходится соблюдать определенные условия при подъеме по лестнице, дабы не споткнуться о собственные волосы.
Пойда Анна
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