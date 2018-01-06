Рапунцель из Аргентины попала в Книгу рекордов Гиннеса

Стало известно, что красавица отпускала волосы на протяжении 10 лет, которые достигли рекордной длины в 152-сантиметра. Причина, по которой аргентинка перестала пользоваться услугами парикмахеров, заключается в неудачной стрижке, изуродовавшей симпатичный облик девочки.
Однако столь длинные волосы являются не только украшением, но и серьезной проблемой, поскольку огромное количество времени, воды и косметических средств уходят для придания им ухоженного вида. Кроме того, Эбрил приходится соблюдать определенные условия при подъеме по лестнице, дабы не споткнуться о собственные волосы.