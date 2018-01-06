Военные США выпустили симулятор стрельбы по школьникам

Американские военнослужащие выпустили симулятор расстрела школьников.

Никита Готский

Проект EDGE разработан на базе механизма виртуальной реальности и предназначен для обучения сотрудников спецслужб и педагогов правильным действиям при нападении стрелков на учебные заведения. Спасатели и правоохранители уже имеют к технологии доступ, весной будет сделана версия и для представителей образовательных учреждений.Симулятор обладает тремя ролями: полицейского, учителя и стрелка. "Стрелку" нужно пройти штурм школы, найти цели и уничтожить их. Правоохранитель обязуется обнаружить и ликвидировать стрелка. Учитель должен справиться с паникой и разыскать безопасное место для детей, к примеру соорудить баррикады. При прохождении тренировок участники будут получать подсказки. Также сообщается, что симулятор нельзя назвать игрой, он необходим для применения лишь в целях обучения по спецразрешению.