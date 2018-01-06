Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

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Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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| | Военные США выпустили симулятор стрельбы по школьникам

Военные США выпустили симулятор стрельбы по школьникам

Вчера, 22:40
Американские военнослужащие выпустили симулятор расстрела школьников. 

Военные США выпустили симулятор стрельбы по школьникам

 

Проект EDGE разработан на базе механизма виртуальной реальности и предназначен для обучения сотрудников спецслужб и педагогов правильным действиям при нападении стрелков на учебные заведения. Спасатели и правоохранители уже имеют к технологии доступ, весной будет сделана версия и для представителей образовательных учреждений.

Симулятор обладает тремя ролями: полицейского, учителя и стрелка. "Стрелку" нужно пройти штурм школы, найти цели и уничтожить их. Правоохранитель обязуется обнаружить и ликвидировать стрелка. Учитель должен справиться с паникой и разыскать безопасное место для детей, к примеру соорудить баррикады. При прохождении тренировок участники будут получать подсказки. Также сообщается, что симулятор нельзя назвать игрой, он необходим для применения лишь в целях обучения по спецразрешению.
Никита Готский
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