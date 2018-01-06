В продажу поступила скандальная книга о Дональде Трампе

Скандально известный журналист Майкл Вульф раньше запланированного срока выпустил свою книгу, посвященную президентству Дональда Трампа в США под названием «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

Александр Вест

По словам Майкла, книга должна была поступить в продажу только через три дня, однако, она появилась на полках книжных магазинов немного раньше. Вульф заметил, что в своём произведении он показал президентство Дональда Трампа с такой стороны, что становится очевидным его явная некомпетентность относительно столь высокой государственной должности. Помимо этого, автор книги утверждает, что Трамп вовсе не планировал побеждать в президентской гонке, а его супруга и вовсе не смогла сдержать слёз горечи после того, как стало известно о положительных результатах голосования в пользу её супруга.Кроме того, Майкл Вульф поведал о паранойе Дональда Трампа, из-за которой он предпочитает питаться в ресторанах быстрого питания, так как боится, что его кто-нибудь отравит.