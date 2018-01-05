Молодожены только после свадьбы узнали, что судьба планировала их союз еще 20 лет назад

Молодожены Хайди и Эд Савитт вступили в законный брак только этим летом, даже не предполагая, что судьба предназначила их друг другу еще 20 лет назад. К подобному заключению новобрачные пришли после просмотра детских фото. Правда открылась благодаря снимкам, сделанным во время отдыха в турецком Гумбете.

Дарья Светозарова

Первые подозрения в голову супругов закрались после того, как Хайди рассказала о романе с шестилетним мальчике по имени Эд, который случился у нее на курорте. Девушка вспомнила, что они с кавалером были неразлучны в течение двух недель и постоянно держались за руку. Из-за того, что совпадение показалось слишком фантастическим, влюбленные не стали акцентировать на этом внимание, но вскоре Хайди ненароком наткнулась на фотоальбом с давними снимками.На фотографиях, датированных 1997 годом, девочка по имени Хайди запечатлелась рядом со светловолосым мальчиком. Выяснилось, что ее давним возлюбленным оказался супруг Эд. Она узнала его по характерной детской стрижке.Второй шанс судьба дала им уже в 2011 году в Ньюкасле – будущие супруги были студентами и познакомились благодаря сушилке в общежитии. Эд не знал, как ею пользоваться, и попросил совета у Хайди. Так завязались их отношения. Четыре года спустя они поженились.