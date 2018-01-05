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| | Премьер Венгрии беспокоится из-за проблем с мигрантами в Европе

Премьер Венгрии беспокоится из-за проблем с мигрантами в Европе

Вчера, 21:11
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью журналистам после совещания немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС). Политик выразил обеспокоенность существующими проблемами с мигрантами в Европе.

Премьер Венгрии беспокоится из-за проблем с мигрантами в Европе

 

По словам Орбана, власти стран не реагирует на требования простых людей. Сейчас в Европе заметна тенденция нежелания принимать беженцев из других стран. Граждане хотят жить в мире и согласии, они опасаются терроризма. Руководители государств не откликаются на призывы народа, поэтому возникают недоразумения. По мнению Орбана, в Европе нужно усиливать контроль за миграцией населения. В США после прихода к власти Дональда Трампа вопрос с беженцами решается на порядок жестче, нежели при его предшественнике Бараке Обаме.

Действующий глава США распорядился даже построить стену на границе с Мексикой, дабы преградить дорогу криминальным элементам и переселенцам, желающим попасть в страну незаконным путем. В Европе беженцы стараются поселиться в Великобритании и Германии, считая их наиболее благополучными странами.
Домбровский Сергей
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