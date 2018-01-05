Отдохнуть и стать звездой порно: В сети появились интимные фото туристов

На специализированных сайтах появились интимные фотографии молодых пар, которые отдыхали на курортах. Фото были сделаны в номерах отеля во время близости влюбленных.

В мире может разгореться новый курортный скандал. Журналисты нашли в Интернете фотографии интимного характера. Предположительно, они были сделаны на средиземноморских курортах.В СМИ сообщают, что вероятнее всего люди, попавшие под прицел видеокамер, не знали, что за ними ведется видеонаблюдение. Хоть и во многих отелях есть установленные видеокамеры, но какие-либо материалы из них нельзя публиковать для общего доступа.Людей просят не распространят материалы подобного рода в Интернете. Что касается отелей, им может грозить судебное разбирательство, штрафы и отзыв лицензии, если удастся доказать их вину.