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| | Отдохнуть и стать звездой порно: В сети появились интимные фото туристов

Отдохнуть и стать звездой порно: В сети появились интимные фото туристов

Вчера, 19:01
На специализированных сайтах появились интимные фотографии молодых пар, которые отдыхали на курортах. Фото были сделаны в номерах отеля во время близости влюбленных.

Отдохнуть и стать звездой порно: В сети появились интимные фото туристов

 

В мире может разгореться новый курортный скандал. Журналисты нашли в Интернете фотографии интимного характера. Предположительно, они были сделаны на средиземноморских курортах.

В СМИ сообщают, что вероятнее всего люди, попавшие под прицел видеокамер, не знали, что за ними ведется видеонаблюдение. Хоть и во многих отелях есть установленные видеокамеры, но какие-либо материалы из них нельзя публиковать для общего доступа.

Людей просят не распространят материалы подобного рода в Интернете. Что касается отелей, им может грозить судебное разбирательство, штрафы и отзыв лицензии, если удастся доказать их вину.
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