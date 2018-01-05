Студию братьев Вайнштейнов хотят продать за 500 млн долларов

Скоро студия, основанная братьями Вайнштейн, может перейти в руки нового владельца. Сума сделки предположительно может составить более 500 миллионов долларов.

О продаже детища, подозреваемого в сексуальном насилии Харви Вайнштейна, разговоры пошли сразу после обвинений. Изначально, совет директоров The Weinstein Company уволил президента. Причиной подобного решения стали обвинения к Харви и отказ инвесторов сотрудничать с компанией. В СМИ даже сообщали, что совет директоров изменит название студии.Переговоры о покупке/продаже студии уже находятся в финальной стадии. Предполагают, что потенциальным покупщикам она обойдется в 500 миллионов долларов. При этом все права на продукты компании перейдут покупателю.Прибыль от продажи не пойдет напрямую к руководству. Примерно половину прибыли планируют потратить на погашение долгов. О судьбе второй половины пока ничего не известно.Журналисты сообщают, что возможным следующим владельцем The Weinstein Company может стать другая студия Lions Gate Entertainment. Кроме нее еще есть и другие покупатели: Killer Content, Vine Alternative Investments, Shamrock Capital Investments.Раньше было намного больше предложений на счет покупки. Большинство из них касалось только определенных продуктов студии, некоторых сериалов или фильмов. Руководство же хочет продать ее полностью.