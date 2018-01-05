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| | Веганы Великобритании разозлились на завтраки полиции

Веганы Великобритании разозлились на завтраки полиции

Сегодня, 13:56
В Великобритании вегетарианцы неудовлетворены питанием местных правоохранителей. 

Веганы Великобритании разозлились на завтраки полиции

 

Полицейские королевства опубликовали снимки своего завтра в соцсетях и вызвали бурю негатива со стороны веганов. На изображении можно было увидеть немалое количество сосисок, бекон и жареные яйца, а также печеные бобы с тостами и жареные грибы. Сотрудники полиции Северного Уэльса часто взаимодействуют с фермерами, в связи с чем часто публикуют фото угощений от них.

Одна из пользователей Сети, увидев фотографии,, назвала их оскорбительными. Она, как налогоплательщик, требует, дабы правоохранители в комментариях не показывали снимки еды, которые оскорбляют вегетарианцев. В ее поддержкуу высказались и иные нелюбители мясных продуктов.

После данного события полицейские сообщили о нежелании общаться с подписчиками, объясняя это отсутствием свободных рук. К посту они прикрепили скрин с оскорбительным комментарием от веганов.
Никита Готский
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