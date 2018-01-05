Веганы Великобритании разозлились на завтраки полиции

В Великобритании вегетарианцы неудовлетворены питанием местных правоохранителей.

Никита Готский

Полицейские королевства опубликовали снимки своего завтра в соцсетях и вызвали бурю негатива со стороны веганов. На изображении можно было увидеть немалое количество сосисок, бекон и жареные яйца, а также печеные бобы с тостами и жареные грибы. Сотрудники полиции Северного Уэльса часто взаимодействуют с фермерами, в связи с чем часто публикуют фото угощений от них.Одна из пользователей Сети, увидев фотографии,, назвала их оскорбительными. Она, как налогоплательщик, требует, дабы правоохранители в комментариях не показывали снимки еды, которые оскорбляют вегетарианцев. В ее поддержкуу высказались и иные нелюбители мясных продуктов.После данного события полицейские сообщили о нежелании общаться с подписчиками, объясняя это отсутствием свободных рук. К посту они прикрепили скрин с оскорбительным комментарием от веганов.