Уфологи обнаружили на болотах Флориды два одноместных звездолета

Британский уфолог Тайлер Глонкер тщательно изучил снимки Земли, сделанные со спутников. Исследователь заметил на участке во Флориде, принадлежащем организации Pratt & Withney, выпускающей аэрокосмические моторы, два звездолета.

Домбровский Сергей

Глонкер сразу опубликовал в Сети статью, в которой рассказал о своих домыслах по этому поводу. На снимках запечатлены два объекта. Один имеет форму стрелы, а другой отличается от него по внешнему виду и имеет растопыренные крылья. По мнению уфолога, это космические аппараты пришельцев, посетивших Землю. По словам исследователя, правительство США уже давно знает о существовании инопланетян, но эту информацию тщательно скрывают, дабы не пугать простых людей.Единственный момент, которого не понял интересующийся космическими просторами человек, почему НЛО не замаскировались на территории компании Pratt & Withney. По его мнению, инопланетяне должны отчетливо понимать, что спутники могут их запечатлеть на камеру, а обнародование сведений о существовании пришельцев не входит в планы представителей других планет.