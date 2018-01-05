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| | Пьяный норвежец в Новый год ехал домой на такси через три страны

Пьяный норвежец в Новый год ехал домой на такси через три страны

Сегодня, 12:13
Гражданин Норвегии накануне Нового года отправился в столицу Дании Копенгаген, дабы встретиться со своими приятелями. Друзья употребили алкоголь, после чего мужчина решил вернуться домой в Осло, чтобы отметить праздник в кругу семьи.

Пьяный норвежец в Новый год ехал домой на такси через три страны

 

Гражданин Норвегии вызвал такси, когда он сообщил водителю, куда необходимо ехать, тот отказался, но затем прельстился хорошим заработком и решил исполнить требование клиента. Пьяный путешественник из Дании поехал в Швецию, затем в Норвегию. Мужчина находился в пути шесть часов. Когда он добрался до дома, то не захотел расплачиваться с таксистом, сославшись на отсутствие денег. Пока шофер возмущался, пьяный путешественник спокойно отправился в свое жилище. Водитель обратился за помощью в полицию.

Правоохранители отреагировали на жалобу и нашли нарушителя отдыхающим в кровати. Полицейские рекомендовали мужчине вернуть долг. Гражданин долго искал деньги, но в итоге отдал 18 тысяч норвежских крон. Пока развивались события в машине такси сел аккумулятор.
Домбровский Сергей
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