В Таиланде открыли клинику, отбеливающую пенисы

Такая экзотическая услуга стала быстро набирать популярность. При этом нею пользуются представители сильного пола практически всех возрастов.
Отбеливание подойдет тем, кто недоволен внешним видом и цветом своего «достоинства». Фотографии результатов сложно найти, ведь такое нельзя показывать в официальных средствах массовой информации. Большинство клиентов остались довольны походом в клинику и советуют другим сделать процедуру, хотя и не делятся фотографиями результатов.
На отбеливание приходят мужчины разного возраста, начиная с 22 лет и заканчивая 55 годами. Каждый день около четырех человек становятся пациентами больницы. Стоимость подобного медицинского вмешательства относительно небольшая - за пять полноценных процедур клиенту придется заплатить не более 37 тысяч рублей.