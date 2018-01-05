В Таиланде открыли клинику, отбеливающую пенисы

Таиланд становится лидером по предоставлению необычных услуг. В Бангкоке появилась клиника, которая может предоставить услугу отбеливания пенисов.

Такая экзотическая услуга стала быстро набирать популярность. При этом нею пользуются представители сильного пола практически всех возрастов.Отбеливание подойдет тем, кто недоволен внешним видом и цветом своего «достоинства». Фотографии результатов сложно найти, ведь такое нельзя показывать в официальных средствах массовой информации. Большинство клиентов остались довольны походом в клинику и советуют другим сделать процедуру, хотя и не делятся фотографиями результатов.На отбеливание приходят мужчины разного возраста, начиная с 22 лет и заканчивая 55 годами. Каждый день около четырех человек становятся пациентами больницы. Стоимость подобного медицинского вмешательства относительно небольшая - за пять полноценных процедур клиенту придется заплатить не более 37 тысяч рублей.