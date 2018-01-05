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На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

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| | В Таиланде открыли клинику, отбеливающую пенисы

В Таиланде открыли клинику, отбеливающую пенисы

Сегодня, 10:57
Таиланд становится лидером по предоставлению необычных услуг. В Бангкоке появилась клиника, которая может предоставить услугу отбеливания пенисов.

В Таиланде открыли клинику, отбеливающую пенисы

 

Такая экзотическая услуга стала быстро набирать популярность. При этом нею пользуются представители сильного пола практически всех возрастов.

Отбеливание подойдет тем, кто недоволен внешним видом и цветом своего «достоинства». Фотографии результатов сложно найти, ведь такое нельзя показывать в официальных средствах массовой информации. Большинство клиентов остались довольны походом в клинику и советуют другим сделать процедуру, хотя и не делятся фотографиями результатов.

На отбеливание приходят мужчины разного возраста, начиная с 22 лет и заканчивая 55 годами. Каждый день около четырех человек становятся пациентами больницы. Стоимость подобного медицинского вмешательства относительно небольшая - за пять полноценных процедур клиенту придется заплатить не более 37 тысяч рублей.
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