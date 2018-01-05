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| | В Индии монах в честь религиозного праздника протащил фургон своим пенисом

В Индии монах в честь религиозного праздника протащил фургон своим пенисом

Сегодня, 10:33
При помощи одного лишь своего пениса в ходе религиозного праздника в Индии монах протащил многотонный фургон. Мероприятие собрало сотни тысяч людей, которые хотели посмотреть, на что же способен мужчина. Помимо этого, его поступок освещали в международной прессе.
 

В Индии монах в честь религиозного праздника протащил фургон своим пенисом

 

Речь идет о фестивале Магх Мела. Начался он еще 2 января и продлится, в общей сложности, 45 дней. В этот период сотни тысяч верующих индусов съедутся для омовения в месте слияния реки Ганг. Паломники планируют окунаться в реку, пытаясь смыть свои грехи и укрепить силу духа.
 
Внимание паломников и собравшихся здесь журналистов привлек один из садху, который решил доказать свою силу духа с помощью полового органа. Он прикрепил к пенису канат, а вторую его часть прицепил к небольшому фургончику, который начал тащить с помощью своего мужского достоинства.
 
В Индии садху называется аскеты, которые решили отвергнуть все земные блага и всю оставшуюся жизнь заниматься поиском духовного просветления. Они предпочитают скромные одежды и полагаются исключительно на доброту незнакомцев.

Николай Офицеров
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