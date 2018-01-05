В Индии монах в честь религиозного праздника протащил фургон своим пенисом

В Индии монах в честь религиозного праздника протащил фургон своим пенисомСегодня, 10:33
Министр здравоохранения индийского штата Ассам назвал рак карой за грехи. Это вызвало бурю критики в его адрес. Свое истинное отношение к смертельной болезни
Специалисты из Великобритании вычислили средний размер мужского полового члена. Группа научных работников даже составила график размеров пениса у мужчин из
Сегодня жители государства собрались возле храма Ратангарх, чтобы отметить праздник, посвященный богине Дурге. Возле храма собралось огромное количество