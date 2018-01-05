В Австралии на видео попала смертельная битва шершня и паука

Агрессивно настроенный шершень первым вступил в конфликт с пауком, который относится к семейству Sparassidae, что при толковании с латинского значит «ловчий». Шершень сразу начал активное наступление на оппонента, предпринявшего попытку убежать и спрятаться, однако она не увенчалась успехом. Противник настиг паука, поэтому насекомые начали драться.
В Австралии на видео попала смертельная битва шершня и паукаСегодня, 10:10
Жительница Австралии превратилась в заложницу паука в своей машине. Информация об этом событии появилась в социальных сетях. Женщина спокойно сидела в салоне
В одном из австралийских штатов мужчина остался без обеих ног после укуса ядовитого паука. Об этой новости сообщили зарубежные СМИ.
Туристы из Великобритании, отдыхавшие в Доминиканской Республике, были неприятно впечатлены размерами гигантского паука Hispaniolan Giant. Членистоногое сняли