В Австралии на видео попала смертельная битва шершня и паука

Необычный ролик из Австралии снова покоряет YouTube. Местные жители запечатлели на видео смертельную битву шершня и паука.





В итоге победителем стал шершень, которому удалось обездвижить своего соперника несколькими ядовитыми укусами, после чего он удалился с поля боя вместе со своей добычей. По мнению австралийца, опубликовавшего ролик, тело паука превратится в корм для личинок шершня.

Пойда Анна

Агрессивно настроенный шершень первым вступил в конфликт с пауком, который относится к семейству Sparassidae, что при толковании с латинского значит «ловчий». Шершень сразу начал активное наступление на оппонента, предпринявшего попытку убежать и спрятаться, однако она не увенчалась успехом. Противник настиг паука, поэтому насекомые начали драться.