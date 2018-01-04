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| | Летающий военный госпиталь замечен в небе над Хмеймимом

Летающий военный госпиталь замечен в небе над Хмеймимом

Вчера, 22:53
На своем профиле в социальной сети один из пользователей выложил фото – подтверждение увиденного в небе над Хмеймимом летающего военного госпиталя Ил-76МД. Снимок военно-медицинского самолета был опубликован 3 января.

Летающий военный госпиталь замечен в небе над Хмеймимом

 

В воздушном пространстве недалеко от Латакии был замечен военно-медицинский самолет Ил-76МД. Снимок, доказывающий присутствие летающего военного госпиталя, выложен в социальную сеть 3 января 2018 года.

Ближайший к Латакии аэродром – Хмеймим, который с 2015 года числится как авиационная база Военно-Космических сил РФ в Сирии.

Ранее, 3 января, стало известно про нападение на Хмеймим, совершенное 31 декабря. В результате атаки сообщалось об уничтожении семи самолетов. Позже Министерство обороны России прокомментировало ситуацию, подтвердив факт минометного обстрела авиабазы. В результате него погибли двое военных, но не было уничтоженного ни одного самолета.

На данный момент известно об усилении охраны Хмеймима. Также поступало сообщение с фотоподтверждением повреждения бомбардировщика Су-24М, относящегося к российской авиабазе.
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