Украина увеличила финансирование спецслужб в 2018 году

Исходя из измененных положений, СБУ получит 242 млн долларов США, это на 21% больше предыдущих показателей. Главному управлению разведки Министерства обороны Украины перечислят 90 млн долларов. Эта сумма на 72% превышает финансирование прошлого года. Антитеррористический центр при СБУ дополнительно получит почти 0,5 млн долларов. В преддверии Нового года глава Украины Петр Порошенко порадовался тому, что в государстве возрастут расходы на армию на 25%.
В России неоднократно советовали Вашингтону и другим западным странам не оказывать военную помощь Киеву, так как это только усугубит ситуацию на Донбассе. В США заявляли о возобновлении нелетального оружия в Украину. Новый бюджет народные избранники приняли в Верховной Раде в начале декабря 2017 года.