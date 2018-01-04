Украина увеличила финансирование спецслужб в 2018 году

Депутаты Верховной Рады приняли бюджет на 2018 год. Украина увеличивает финансирование спецслужб. Обновленный главный документ страны появился на официальном сайте Верховной Рады.

Домбровский Сергей

Исходя из измененных положений, СБУ получит 242 млн долларов США, это на 21% больше предыдущих показателей. Главному управлению разведки Министерства обороны Украины перечислят 90 млн долларов. Эта сумма на 72% превышает финансирование прошлого года. Антитеррористический центр при СБУ дополнительно получит почти 0,5 млн долларов. В преддверии Нового года глава Украины Петр Порошенко порадовался тому, что в государстве возрастут расходы на армию на 25%.В России неоднократно советовали Вашингтону и другим западным странам не оказывать военную помощь Киеву, так как это только усугубит ситуацию на Донбассе. В США заявляли о возобновлении нелетального оружия в Украину. Новый бюджет народные избранники приняли в Верховной Раде в начале декабря 2017 года.