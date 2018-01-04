В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Украина увеличила финансирование спецслужб в 2018 году

Украина увеличила финансирование спецслужб в 2018 году

Вчера, 21:43
Депутаты Верховной Рады приняли бюджет на 2018 год. Украина увеличивает финансирование спецслужб. Обновленный главный документ страны появился на официальном сайте Верховной Рады.

Украина увеличила финансирование спецслужб в 2018 году

 

Исходя из измененных положений, СБУ получит 242 млн долларов США, это на 21% больше предыдущих показателей. Главному управлению разведки Министерства обороны Украины перечислят 90 млн долларов. Эта сумма на 72% превышает финансирование прошлого года. Антитеррористический центр при СБУ дополнительно получит почти 0,5 млн долларов. В преддверии Нового года глава Украины Петр Порошенко порадовался тому, что в государстве возрастут расходы на армию на 25%.

В России неоднократно советовали Вашингтону и другим западным странам не оказывать военную помощь Киеву, так как это только усугубит ситуацию на Донбассе. В США заявляли о возобновлении нелетального оружия в Украину. Новый бюджет народные избранники приняли в Верховной Раде в начале декабря 2017 года.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Порошенко подписал указ о расходах на оборону Украины в 2018 году
Порошенко подписал указ о расходах на оборону Украины в 2018 году

Глава Украины Петр Порошенко подписал указ о расходах на оборону страны в 2018 году. Информация об этом появилась на официальном сайте президента. 

В Верховной Раде подписали закон о бюджете-2017
В Верховной Раде подписали закон о бюджете-2017

Сегодня в Верховной Раде Украины подписали закон о принятии бюджета на 2017 года. Об этом сообщают на сайте Рады.

В Верховной Раде Украины приняли бюджет с дефицитом в 3,7% ВВП
В Верховной Раде Украины приняли бюджет с дефицитом в 3,7% ВВП

Депутатами Верховной Рады Украины принят бюджет с дефицитом 3,7% ВВП. В этой связи Арсений Яценюк отметил, что парламенту необходимо лучше работать над данным

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости