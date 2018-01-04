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| | В Белом доме запретили пользоваться личными смартфонами

В Белом доме запретили пользоваться личными смартфонами

Вчера, 21:21
Сотрудникам и гостям официальной резиденции главы США с восьмого января запрещают пользоваться личными смартфонами. При посещении Белого дома выдут государственные телефоны.

В Белом доме запретили пользоваться личными смартфонами

 

Информацию о нововведении распространяют американские СМИ. По словам пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс, причиной таких изменений является желание сохранить целостность технологических систем. Обсуждать все вопросы посетители резиденции смогут с помощью выданных на месте мобильных аппаратов. Ранее в Вашингтоне неоднократно обвиняли российских хакеров, которые якобы вмешались в предвыборный процесс и позволили действующему президенту США Дональду Трампу занять наивысший пост в стране.

В Москве отрицают свою причастность к взломам компьютерных систем в государственных учреждениях США. После этих событий в Белом доме решили усилить контроль над каналами возможных утечек информации и запретили пользоваться личными гаджетами в резиденции.
Домбровский Сергей
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