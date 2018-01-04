Трамп призывает ввести в США систему голосованию по удостоверению личности

Действующий президент США Дональд Трамп ответил отказом на требование комиссии проверки фальсификаций касательно передачи данных о президентских выборах, по результату которых он получил свой пост в правительстве страны. Как альтернативу, политик выдвинул предложение о введении обязательного подтверждения личности голосующих во время выборов.
Прежде Трамп сообщал о намерении распустить комиссию, проверяющую возможные факты фальсификации на прошедших выборах. Вместе с этим президент США признает, что при выборе президента «многие голосовали незаконно», а также что избирательная система является «жульнической». Именно эти факты, по мнению Трампа, говорят о необходимости введения голосования по удостоверению личности граждан страны.