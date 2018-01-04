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| | Трамп призывает ввести в США систему голосованию по удостоверению личности

Трамп призывает ввести в США систему голосованию по удостоверению личности

Вчера, 21:53
Действующий президент США Дональд Трамп высказал инициативу о введении в стране системы голосования с обязательным удостоверением личности голосующего. По мнению политика, данная процедура необходима при выборе людей, которые будут управлять Соединенными Штатами Америки.

Трамп призывает ввести в США систему голосованию по удостоверению личности

 

Действующий президент США Дональд Трамп ответил отказом на требование комиссии проверки фальсификаций касательно передачи данных о президентских выборах, по результату которых он получил свой пост в правительстве страны. Как альтернативу, политик выдвинул предложение о введении обязательного подтверждения личности голосующих во время выборов.

Прежде Трамп сообщал о намерении распустить комиссию, проверяющую возможные факты фальсификации на прошедших выборах. Вместе с этим президент США признает, что при выборе президента «многие голосовали незаконно», а также что избирательная система является «жульнической». Именно эти факты, по мнению Трампа, говорят о необходимости введения голосования по удостоверению личности граждан страны.
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