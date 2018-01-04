Трамп призывает ввести в США систему голосованию по удостоверению личности

Действующий президент США Дональд Трамп высказал инициативу о введении в стране системы голосования с обязательным удостоверением личности голосующего. По мнению политика, данная процедура необходима при выборе людей, которые будут управлять Соединенными Штатами Америки.

Действующий президент США Дональд Трамп ответил отказом на требование комиссии проверки фальсификаций касательно передачи данных о президентских выборах, по результату которых он получил свой пост в правительстве страны. Как альтернативу, политик выдвинул предложение о введении обязательного подтверждения личности голосующих во время выборов.Прежде Трамп сообщал о намерении распустить комиссию, проверяющую возможные факты фальсификации на прошедших выборах. Вместе с этим президент США признает, что при выборе президента «многие голосовали незаконно», а также что избирательная система является «жульнической». Именно эти факты, по мнению Трампа, говорят о необходимости введения голосования по удостоверению личности граждан страны.