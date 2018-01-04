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| | В Украине расследуется дело о массовом заражении гепатитом А

В Украине расследуется дело о массовом заражении гепатитом А

Вчера, 20:54
В Николаеве (Украина) сотрудниками правоохранительных органов расследуется уголовное дело в связи с массовым заражением жителей гепатитом А, который еще известен как болезнь Боткина. В лечебные учреждения на сегодняшний день доставлено 33 человека, у 16 из которых диагностировано наличие данной болезни.

В Украине расследуется дело о массовом заражении гепатитом А

 

СМИ сообщают о факте расследования украинскими правоохранителями уголовного дела касательно массового заражения жителей города Николаева, распложённого на юге Украины. На сегодняшний день заболевание гепатитом А подтверждено у 16 из 33 человек, доставленных в больницы города.

Вероятной причиной широкого распространения болезни может быть некачественная вода, поступившая из пунктов розлива и доочистки.

Гепатит А, который еще называется болезнью Боткина, является острым заболеванием печени, имеющим вирусную природу. Заболевание поражает клетки печени и сопровождается интоксикацией организма инфицированного человека, а также желтухой. При неосложнённом развитии и правильном лечении пораженные клетки печени восстанавливаются за полтора месяца.
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