В Украине расследуется дело о массовом заражении гепатитом А

В Николаеве (Украина) сотрудниками правоохранительных органов расследуется уголовное дело в связи с массовым заражением жителей гепатитом А, который еще известен как болезнь Боткина. В лечебные учреждения на сегодняшний день доставлено 33 человека, у 16 из которых диагностировано наличие данной болезни.

СМИ сообщают о факте расследования украинскими правоохранителями уголовного дела касательно массового заражения жителей города Николаева, распложённого на юге Украины. На сегодняшний день заболевание гепатитом А подтверждено у 16 из 33 человек, доставленных в больницы города.Вероятной причиной широкого распространения болезни может быть некачественная вода, поступившая из пунктов розлива и доочистки.Гепатит А, который еще называется болезнью Боткина, является острым заболеванием печени, имеющим вирусную природу. Заболевание поражает клетки печени и сопровождается интоксикацией организма инфицированного человека, а также желтухой. При неосложнённом развитии и правильном лечении пораженные клетки печени восстанавливаются за полтора месяца.