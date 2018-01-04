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| | Парень раскопал могилу брата, чтобы вместе с ним встретить Новый год

Парень раскопал могилу брата, чтобы вместе с ним встретить Новый год

Вчера, 20:43
Один из жителей провинциального городка Колумбии шокировал соотечественников жутким поступком: парень раскопал могилу брата. По словам Кевина Риверы, он просто хотел встретить Новый год с давно умершим родственником.

Парень раскопал могилу брата, чтобы вместе с ним встретить Новый год

 

Местные СМИ рассказали о жутком происшествии в колумбийском городе Санта-Марта. Семья Ривера собралась за столом для празднования Нового года, но тут обнаружилась пропажа родственника. 17-летний Кевин вернулся домой под утро в сильно возбужденном состоянии и неопрятном внешнем виде. Парень утверждал, что провел лучший праздник в его жизни. Позже он рассказал, что раскопал могилу брата для того, чтобы отметить Новый год с ним. В связи с таким поведением, нетипичным для парня, его родственники вынуждены были обратиться к медикам.

На данный момент парень находится в отделении местной психиатрической больницы. Пока неизвестно, накажут ли парня по закону, правоохранители отказались от комментариев.
Виктория Озерова
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