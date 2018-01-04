Во время Олимпийских игр США и Южная Корея не будут проводить военных учений

Власти США и Южной Кореи отказались от проведения военных испытаний в этом году из-за Олимпийских игр.

Накануне состоялась встреча американского и южнокорейского президентов в телефонном формате. Во время разговора политики подняли вопрос о проведении ежегодных военных учений Foal Eagle.Обычно боевые учения держав проходили в феврале и марте каждого года. Это одни из самых массовых мероприятий подобного рода в мире. Несколько лет подряд американская сторона отправляет более 300 тысяч военных на Foal Eagle и огромное количество техники.В этом году Южная Корея принимает зимние Олимпийские игры. Они пройдут в Пхенчхане. Начало запланировано на 9 февраля.Практически, телефонный разговор между главами государств об отмене военных учений стал простой формальностью, ведь ранее представители Пентагона заявляли, что страны отказались от мероприятия из-за олимпиады.Россия не сможет принять участия Олимпиаде 2018 года, так как оказалась в центре допинговых скандалов. Многих спортсменов уличили в приеме запрещенных средств, а российский олимпийский комитет обвинили в замене позитивных допинг-проб атлетов. «Чистые» российские спортсмены смогу учувствовать в играх под нейтральным флагом, без государственных знаков и цветов.