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| | Самая волосатая девушка в мире из Таиланда побрилась, чтобы выйти замуж

Самая волосатая девушка в мире из Таиланда побрилась, чтобы выйти замуж

Вчера, 19:04
В Таиланде в 2002 году родилась девочка с редчайшим заболеванием – синдромом Амбраса. Этот недуг приводит к избыточному росту волос на лице и теле.

Самая волосатая девушка в мире из Таиланда побрилась, чтобы выйти замуж

 

Супатра Сасупфан из столицы Таиланда, Банкгока, является одним из 50 человек на нашей планете, которые страдают синдромом Амбраса. У нее с детства начали расти волосы на лице. Родители знали о генетическом отклонении с самого начала. Девочку называли «ребенком-оборотнем». Многие ее побаивались, так как верили в страшные рассказы бабушек и дедушек о людях, превращающихся в хищных зверей. По мере взросления, отношение со стороны сверстников к Сасупфан стало изменяться. Девочка попала в книгу Рекордов Гиннеса, как самая волосатая на Земле.

Самая волосатая девушка в мире из Таиланда побрилась, чтобы выйти замуж

 

После этого она стала знаменитой и люди начали ее по-настоящему уважать. Девушка встретила молодого человека, который ей очень понравился. Ради любви она решила побриться. После того, как дама лишилась волос на лице, ее перестали узнавать знакомые, а личная жизнь у нее наладилась, и она вышла замуж.
Домбровский Сергей
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