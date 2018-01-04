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| | В Китае провели испытания нового военного беспилотника собственного производства

В Китае провели испытания нового военного беспилотника собственного производства

Вчера, 18:11
Китай провел очередные военные испытания. На этот раз был испытан собственный беспилотник Wing-Loong II.

В Китае провели испытания нового военного беспилотника собственного производства

 

В КНР в последние несколько лет замечается ускорение развития военной и исследовательской техники. Страна осваивает и космос, и Землю.

В этот раз испытания проводились над военным беспилотным летательным средством Wing-Loong II. Это ударный самолет, который проводит точные роботизированные выстрелы в цель. Испытательный вылет удался сполна. Китайские авиаторы сообщают об удачном полете и уничтожении всех поставленных целей.

Новый беспилотник КНР скопирован с американского аналога MQ-9 Reaper. Внешне они очень похожи, есть сходства и по характеристикам. У обоих аппаратов одинаковая длина. Ударная мощь немного больше у американцев, как и высота полета. Китайцы же преуспели в длительности одного вылета. Wing-Loong II может находиться в воздухе до 20 часов, когда MQ-9 Reaper только до 16 часов.

Ранее стало известно, что Китай запланировал на 2018 год более 35 космических запусков. Это говорит о быстром развитии страны и выход ее в мировые лидеры как космической державы.
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