В Глазго запустят полностью автономные поезда метро

Уже к 2020 году специалисты анонсировали появление в шотландском Глазго полностью автономных поездов метро. Это означает, что составы будут не только самостоятельно передвигаться по линиям подземки – при этом в вагонах и в кабине не будет ни одного служащего метрополитена.

Дарья Светозарова

Сейчас в Великобритании уже имеются поезда, работающие автономно. Они курсируют по линиям легкого Доклендского метро в Лондоне, но при этом в кабине обязательно есть оператор-человек. В случае любой неисправности, он отключит автопилот и будет управлять составом вручную. Также в его обязанность входит наблюдение за безопасностью. Поезда в Глазго предположительно станут первыми полностью автоматизированными составами в стране. Каждое из этих транспортных средств будет оснащено видеокамерами. В часы-пик и особенно загруженные дни в вагонах будут находиться сотрудники подземки, поскольку таковым является требование членов профсоюза работников метрополитена.Составы начнут тестировать уже в конце этого года рядом со стадионом Айброкс. Запуск поездов будет проводиться в рамках программы по модернизации метро. На ее выполнение планируется затратить 288 миллионов фунтов стерлингов или 390,5 миллионов долларов США.