В Глазго запустят полностью автономные поезда метро

Сейчас в Великобритании уже имеются поезда, работающие автономно. Они курсируют по линиям легкого Доклендского метро в Лондоне, но при этом в кабине обязательно есть оператор-человек. В случае любой неисправности, он отключит автопилот и будет управлять составом вручную. Также в его обязанность входит наблюдение за безопасностью. Поезда в Глазго предположительно станут первыми полностью автоматизированными составами в стране. Каждое из этих транспортных средств будет оснащено видеокамерами. В часы-пик и особенно загруженные дни в вагонах будут находиться сотрудники подземки, поскольку таковым является требование членов профсоюза работников метрополитена.
Составы начнут тестировать уже в конце этого года рядом со стадионом Айброкс. Запуск поездов будет проводиться в рамках программы по модернизации метро. На ее выполнение планируется затратить 288 миллионов фунтов стерлингов или 390,5 миллионов долларов США.