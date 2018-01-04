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| | Американское правительство зарабатывает на марихуане

Американское правительство зарабатывает на марихуане

Вчера, 17:22
После легализации марихуаны в штате Калифорния, некоторые аналитики подняли вопрос о том, сколько же будет получать государство от продажи лёгкого наркотика.

Американское правительство зарабатывает на марихуане

 

К 2021 году совокупная прибыль от выращивания и продажи марихуаны может составить 40 миллиардов долларов. В исчисление попадают, как налоги от продажи, так и новые рабочие места, которых только в Калифорнии в этом году может появиться более 150 тысяч. Прибыль от легализации марихуаны в 5 штатах уже принесла 19 миллиардов, а к концу следующего года Конгресс планирует легализировать наркотик на федеральном уровне.

Но на сегодняшний день, невзирая на легализацию наркотика в 6 штатах, федеральный закон все ещё запрещает его продажу и употребление.
Валерия Голицына
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