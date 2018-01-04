В Риме мигрант из Сомали переоделся медсестрой, чтобы изнасиловать беременную женщину

Сообщается, что попытка изнасилования имела место в преддверии Нового года. Свидетели сообщили, что некто одетый в медицинский халат вошел в палату к беременной. Он намеревался совершить в отношении пациентки больницы насильственные действия сексуального характера.
Женщина принялась громко звать на помощь, и ее услышали пациенты из соседних палат. Они вызвали охрану. Вместе с персоналом на помощь жертве нападения прибыли и полицейские. Они задержали злоумышленника и выяснили, что он прибыл из Сомали. При этом у него нет документов о пересечении кордона с Италией. Правоохранители сообщили, что на данный момент сомалиец содержится под стражей.
Адвокаты требуют для подзащитного консультации у психиатра. Сам несостоявшийся насильник не смог четко объяснить мотивы своего поступка, вместо этого ссылался на Бога. В момент взятия под стражу мужчина сопротивлялся и требовал отвести его в церковь. Отмечается, что при попытке совершить изнасилование сомалиец был трезвым.