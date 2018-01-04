В Риме мигрант из Сомали переоделся медсестрой, чтобы изнасиловать беременную женщину

В Риме удалось предотвратить акт изнасилования беременной женщины. По сообщению полицейских итальянской столицы, такое деяние попытался совершить уроженец Сомали. Неудавшегося насильника правоохранители задержали на месте.

Дарья Светозарова

Сообщается, что попытка изнасилования имела место в преддверии Нового года. Свидетели сообщили, что некто одетый в медицинский халат вошел в палату к беременной. Он намеревался совершить в отношении пациентки больницы насильственные действия сексуального характера.Женщина принялась громко звать на помощь, и ее услышали пациенты из соседних палат. Они вызвали охрану. Вместе с персоналом на помощь жертве нападения прибыли и полицейские. Они задержали злоумышленника и выяснили, что он прибыл из Сомали. При этом у него нет документов о пересечении кордона с Италией. Правоохранители сообщили, что на данный момент сомалиец содержится под стражей.Адвокаты требуют для подзащитного консультации у психиатра. Сам несостоявшийся насильник не смог четко объяснить мотивы своего поступка, вместо этого ссылался на Бога. В момент взятия под стражу мужчина сопротивлялся и требовал отвести его в церковь. Отмечается, что при попытке совершить изнасилование сомалиец был трезвым.