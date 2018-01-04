В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В Риме мигрант из Сомали переоделся медсестрой, чтобы изнасиловать беременную женщину

В Риме мигрант из Сомали переоделся медсестрой, чтобы изнасиловать беременную женщину

Сегодня, 13:00
В Риме удалось предотвратить акт изнасилования беременной женщины. По сообщению полицейских итальянской столицы, такое деяние попытался совершить уроженец Сомали. Неудавшегося насильника правоохранители задержали на месте.

В Риме мигрант из Сомали переоделся медсестрой, чтобы изнасиловать беременную женщину

 

Сообщается, что попытка изнасилования имела место в преддверии Нового года. Свидетели сообщили, что некто одетый в медицинский халат вошел в палату к беременной. Он намеревался совершить в отношении пациентки больницы насильственные действия сексуального характера.

Женщина принялась громко звать на помощь, и ее услышали пациенты из соседних палат. Они вызвали охрану. Вместе с персоналом на помощь жертве нападения прибыли и полицейские. Они задержали злоумышленника и выяснили, что он прибыл из Сомали. При этом у него нет документов о пересечении кордона с Италией. Правоохранители сообщили, что на данный момент сомалиец содержится под стражей.

Адвокаты требуют для подзащитного консультации у психиатра. Сам несостоявшийся насильник не смог четко объяснить мотивы своего поступка, вместо этого ссылался на Бога. В момент взятия под стражу мужчина сопротивлялся и требовал отвести его в церковь. Отмечается, что при попытке совершить изнасилование сомалиец был трезвым.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Теракт в Эдмонтоне совершил радикал из Сомали
Теракт в Эдмонтоне совершил радикал из Сомали

Теракт в Эдмонтоне (Канада) совершил исламист из Сомали. Об этом рассказали местные правоохранители.

В Петербурге мигрант пытался изнасиловать женщину на Моховой улице
В Петербурге мигрант пытался изнасиловать женщину на Моховой улице

В Санкт-Петербурге мигрант предпринял попытку изнасиловать женщину. Об этом сообщили новостные агентства Северной столицы. 

В Санкт-Петербурге пресечены преступные действия сексуального характера в отношении девочки
В Санкт-Петербурге пресечены преступные действия сексуального характера в отношении девочки

Пресечены преступные действия сексуального характера в отношении 13-девочки 7 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости