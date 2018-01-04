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| | В США задержали банду грабителей, выбиравших жертв через приложение для знакомств

В США задержали банду грабителей, выбиравших жертв через приложение для знакомств

Сегодня, 13:10
В Соединенных Штатах Америки силами правоохранительных органов были задержаны преступники, которые в составе преступной группировки осуществляли разбойные грабежи на местах жительства своих жертв. Последних грабители находили через приложение для знакомств.

В США задержали банду грабителей, выбиравших жертв через приложение для знакомств

 

Трое из четырёх преступников, занимающихся грабежами невинных граждан, уже признали свою вину, однако, судья ещё не определился с вердиктом, который будет оглашён для них в ближайшем будущем. В то же время одного из грабителей, которые «очищали» дома своих жертв в Техасе, в ходе судебного заседания приговорили к 15 годам лишения свободы. Отметим, что злоумышленники в своей преступной схеме знакомились преимущественно с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации, договариваясь о встрече у них дома.

Попав в жилище жертвы, грабители, угрожая расправой выносили все ценные вещи из дома пострадавшего и скрывались. В данный момент доказано, что банда успела совершить четыре ограбления.
Александр Вест
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