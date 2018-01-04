В США задержали банду грабителей, выбиравших жертв через приложение для знакомств

В Соединенных Штатах Америки силами правоохранительных органов были задержаны преступники, которые в составе преступной группировки осуществляли разбойные грабежи на местах жительства своих жертв. Последних грабители находили через приложение для знакомств.

Александр Вест

Трое из четырёх преступников, занимающихся грабежами невинных граждан, уже признали свою вину, однако, судья ещё не определился с вердиктом, который будет оглашён для них в ближайшем будущем. В то же время одного из грабителей, которые «очищали» дома своих жертв в Техасе, в ходе судебного заседания приговорили к 15 годам лишения свободы. Отметим, что злоумышленники в своей преступной схеме знакомились преимущественно с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации, договариваясь о встрече у них дома.Попав в жилище жертвы, грабители, угрожая расправой выносили все ценные вещи из дома пострадавшего и скрывались. В данный момент доказано, что банда успела совершить четыре ограбления.