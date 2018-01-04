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| | На таможне Бельгии в бананах обнаружили 7 тонн кокаина

На таможне Бельгии в бананах обнаружили 7 тонн кокаина

Вчера, 21:40
В одном из торговых портов Бельгии, в городе Антверпен, в коробках с бананами было обнаружено 7 тонн запрещённого наркотического вещества.

На таможне Бельгии в бананах обнаружили 7 тонн кокаина

 

Сомнительный груз привлёк внимание таможенных рабочих и их собак. После проведения вскрытия содержимого одной из коробок, в двойном дне были обнаружены упаковки с кокаином. После такой «находки», весь груз был снят с поставочного транзита и обследован. В совокупности работниками таможенной службы было обнаружено 7 тонн запрещённого наркотика. Ведётся расследование.

На данный момент известно только то, что груз следовал в Нидерланды, но откуда он прибыл – неизвестно. Ранее сообщалось, что в аэропорту Венесуэлы была задержана пожилая бабушка с 30 кг кокаина, которые она должна была перевезти в Париж.
Валерия Голицына
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