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| | В Японии «великого чемпиона» сумо наказали за нападение на коллегу

В Японии «великого чемпиона» сумо наказали за нападение на коллегу

Вчера, 21:20
Японский суд назначил «великому чемпиону» сумо Харумафудзи административное наказание в виде штрафа на сумму 4,4 тысячи долларов США за нападение на своего коллегу Таканоива. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

В Японии «великого чемпиона» сумо наказали за нападение на коллегу

 

Харумафудзи отдыхал в баре, неожиданно ему сделал замечание борец, находящийся ниже его по рангу в спортивной иерархии. «Великий чемпион» не стал терпеть такого поведения. Он вооружился бутылкой из-под пива, пошел в сторону своего обидчика и нанес ему удар в голову. После этого сумоист добил противника руками. Пострадавший обратился за помощью в больницу, в клинике ему поставили диагноз: «Сотрясение мозга и множественные гематомы по всему телу». Затем Таканоива написал заявление в полицию.

Правоохранители провели расследование и предоставили материалы дела в суд, там Харумафудзи назначили штраф. Спортсмен отказался от звания «Великого чемпиона» сумо, которое он носит с 2012 года. Борец родом из Монголии, его коллега Хакуко извинился перед японцами за своего соотечественника, известного публике под псевдонимом «Солнечный конь».
Домбровский Сергей
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