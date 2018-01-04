В Австралии "ревнивый" крокодил напал на туристку, которая снимала на камеру рыбок

На одном из австралийских пляжей небольшой крокодил напал на туристок, которые в это время снимали местных рыбок на берегу.

Видео опубликовала жертва инцидента. Изначально девушки пришли на пляж Кейп Трибулейшен чтобы отдохнуть и посмотреть на окружающую природу. Они заметили на берегу смешных маленьких рыбок бычков, которые прыгали на суше, недалеко от водоема. Заинтересованные туристки начали снимать видео. Через несколько секунд в кадре появился небольшой крокодил, который бросился на них.Как оказалось позже, крокодил не смог сильно навредить. Одну из девушек он успел укусить за ногу, выше колена. На фото, которое опубликовала жертва, видно несколько глубоких укусов от животного.

Пострадавших забрали в местную поликлинику, где им было оказана первая медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. В мире часто происходят трагические случаи с участием крокодилов. Это не странно, ведь у них один из самых сильных укусов на планете. Недавно смертью закончились инциденты с участием аллигаторов в Мексике и Филиппинах.