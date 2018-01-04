В Индии женатый мужчина обезглавил любовницу, заподозрив в измене

29 декабря 2017 года в Индии 30-летний мужчина обезглавил любовницу на глазах своей супруги и личного шофера. Сведения об этом распространяют западные СМИ.

Домбровский Сергей

Мужчина познакомился со своей будущей любовницей в одном из развлекательных заведений Мумбаи. Девушка подрабатывала в барах танцовщицей. У них начался роман, жена подозревала об измене мужа. В день убийства мужчина пригласил танцовщицу к себе на ферму. Супруга злоумышленника начала выяснять отношения со своей соперницей. Затем в процесс вмешался муж. Молодой человек вел себя агрессивно, после криков и оскорблений в адрес любовницы, он взял в руки серп и обезглавил девушку.Свидетелями убийства стали жена злоумышленника и ее личный шофер. Они быстро покинули ферму, так как опасались, что мужчина попытается уничтожить их, пытаясь избавиться от очевидцев. Затем беглецы обратились с заявлением в полицию. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого. Он полностью признал свою вину, объясняя свое поведение тем, что тратил на танцовщицу много денег, а она изменяла ему.