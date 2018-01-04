На Тайване мать осудила своего сына на миллион долларов за воспитание

Резонансный инцидент произошел на Тайване. Женщина по имени Ло самостоятельно воспитывала сыновей и когда те выросли подписала с ними контракт, по которому они должны были отчислять ей более 60% от своей заработной платы. Сыновья, однако , отказались платить, но мать это не устроило, и она заявила, что подает на них в суд. Сумма иска составляет более миллиона долларов.

Мать двоих сыновей утверждает, что опасалась того, что ее бросят на произвол судьбы и не будут помогать, потому она и решилась на вышеупомянутый контракт. Когда же сыновья выросли, женились и устроились на работу, никто из них обещанные деньги на счета требовательной родительницы так и не перевел, потому женщина решила не разбираться с родственниками лично и сразу обратилась в местный суд.

Впоследствии старший из сыновей смог убедить мать отозвать свое исковое заявление, выплатив ей в качестве отступных 250 тысяч долларов. Младший решил идти до конца, ведь, как выяснилось, он был молод, когда расписывался в договоре.

В суде отметили, что сын во время подписания уже был совершеннолетним, потому его обязали выплатить матери около миллиона долларов. Сама же родительница не сильно интересуется финансовым положением своих детей и заинтересована только в получении от них выгоды.

Николай Офицеров