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| | На Тайване мать осудила своего сына на миллион долларов за воспитание

На Тайване мать осудила своего сына на миллион долларов за воспитание

Сегодня, 11:43
Резонансный инцидент произошел на Тайване. Женщина по имени Ло самостоятельно воспитывала сыновей и когда те выросли подписала с ними контракт, по которому они должны были отчислять ей более 60% от своей заработной платы. Сыновья, однако, отказались платить, но мать это не устроило, и она заявила, что подает на них в суд. Сумма иска составляет более миллиона долларов.
 

На Тайване мать осудила своего сына на миллион долларов за воспитание

 

Мать двоих сыновей утверждает, что опасалась того, что ее бросят на произвол судьбы и не будут помогать, потому она и решилась на вышеупомянутый контракт. Когда же сыновья выросли, женились и устроились на работу, никто из них обещанные деньги на счета требовательной родительницы так и не перевел, потому женщина решила не разбираться с родственниками лично и сразу обратилась в местный суд.
 
Впоследствии старший из сыновей смог убедить мать отозвать свое исковое заявление, выплатив ей в качестве отступных 250 тысяч долларов. Младший решил идти до конца, ведь, как выяснилось, он был молод, когда расписывался в договоре.
 
В суде отметили, что сын во время подписания уже был совершеннолетним, потому его обязали выплатить матери около миллиона долларов. Сама же родительница не сильно интересуется финансовым положением своих детей и заинтересована только в получении от них выгоды.

Николай Офицеров
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