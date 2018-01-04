Убийственное пение: Азиатская модель умерла в Сингапуре после того, как спела в караоке

Модель из Азии Карен Стелла Вонг умерла из-за инсульта в Сингапуре. Приступ у девушки случился после того, как она спела в караоке-баре.

Как сообщают азиатские источники, Карен Стелла Вонг умерла 15 декабря в госпитале Сингапура. До этого девушка три дня пролежала в коме. Врачи боролись за ее жизнь после кровоизлияния в мозг.Инсульт у молодой модели случился ранее, когда она отдыхала в одном из караоке-баров города. Девушка любила развлечения подобного рода. Ее друзья вспоминают, что Карен была жизнерадостной, и ей очень нравилось петь.В вечер инсульта, 28-летняя Вонг тоже пела и танцевала в караоке. Позже ей стало намного хуже, и она потеряла сознание. Ее забрали в поликлинику, где диагностировали инсульт. На протяжении трех дней девушка не выходила из комы, после чего все-таки умерла.Родители умершей винят себя и медиков. Раньше дочка уже жаловалась на частые головные боли, но никто не воспринимал это всерьез.