В Британии 10 пожарных пытались вытащить из секс-игрушки застрявшего мужчину

Прибывшие на вызов десять спасателей ничего не смогли сделать для того, чтобы помочь мужчине, который застрял в секс-игрушке. Свой пенис он поместил в так называемое «кольцо», но обратно извлечь его не смог. Произошел инцидент в британском городе Ипсвич.

В полицию позвонил сам пострадавший и позвонил оказать ему довольно «нестандартную помощь». Он заявил, что застрял в момент полового акта с секс-игрушкой, но выбраться самостоятельно у него не получается.

При этом, он испытывает сильнейший дискомфорт и боли, при попытке освободиться. Спасатели, прибывшие на место происшествия, смогли установить, что пострадавший застрял в кольце, которое предназначалось для сексуальных развлечений. Команда спасателей из десяти человек всячески пыталась помочь мужчине, но у них ничего не получалось.

В этот момент было решено вызвать на помощь пожарную бригаду. Процесс освобождения пострадавшего в результате затянулся более чем на шесть часов. На место происшествия также прибыли медики, которые увезли мужчину на госпитализацию в клинику. На данный момент пациент проходит интенсивную терапию, так как у него зафиксировано несколько повреждений полового органа.

Николай Офицеров