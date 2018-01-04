В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В Британии 10 пожарных пытались вытащить из секс-игрушки застрявшего мужчину

В Британии 10 пожарных пытались вытащить из секс-игрушки застрявшего мужчину

Сегодня, 10:53
Прибывшие на вызов десять спасателей ничего не смогли сделать для того, чтобы помочь мужчине, который застрял в секс-игрушке. Свой пенис он поместил в так называемое «кольцо», но обратно извлечь его не смог. Произошел инцидент в британском городе Ипсвич.
 

В Британии 10 пожарных пытались вытащить из секс-игрушки застрявшего мужчину

 

В полицию позвонил сам пострадавший и позвонил оказать ему довольно «нестандартную помощь». Он заявил, что застрял в момент полового акта с секс-игрушкой, но выбраться самостоятельно у него не получается.
 
При этом, он испытывает сильнейший дискомфорт и боли, при попытке освободиться. Спасатели, прибывшие на место происшествия, смогли установить, что пострадавший застрял в кольце, которое предназначалось для сексуальных развлечений. Команда спасателей из десяти человек всячески пыталась помочь мужчине, но у них ничего не получалось.
 
В этот момент было решено вызвать на помощь пожарную бригаду. Процесс освобождения пострадавшего в результате затянулся более чем на шесть часов. На место происшествия также прибыли медики, которые увезли мужчину на госпитализацию в клинику. На данный момент пациент проходит интенсивную терапию, так как у него зафиксировано несколько повреждений полового органа.

Николай Офицеров
Новости по теме
В Китае мужчина застрял головой в стиральной машине
В Китае мужчина застрял головой в стиральной машине

В Китае в провинции Фуцзянь местный житель застрял головой в стиральной машине. Происшествие зафиксировали в воскресенье, 29 мая, а на вызов пришлось выехать

В Германии студент застрял в монументе гигантской вагины
В Германии студент застрял в монументе гигантской вагины

В немецком городе Тюбинген произошел неординарный случай. Там студент застрял в скульптуре гигантской вагины.

У мужчины во время секс-игр в прямой кишке застрял работающий вибратор
У мужчины во время секс-игр в прямой кишке застрял работающий вибратор

В городе Фресно (штат Калифорния, США) произошел курьезный случай. Мужчина во время сексуальных забав с женой стал жертвой работающего вибратора, который

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости