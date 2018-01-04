23-летняя учительница может сесть в тюрьму на 45 лет за секс с учениками

В педофилии обвиняется девушка по имени Дарси Л. Лейк, недавно получившая работу учителем в школе Майсвилл. Учительницу обвиняют в занятии сексом с двумя учениками, несмотря на её заявления о том, что всё происходило по взаимному согласию.

Сама Дарси осуществила признание, заявив, что занималась любовью сразу с двумя учениками с её школы, одному из которых было 16 лет, а другому всего 14. Бывшая учительница настаивала на том, что она не принуждала мальчиков к занятию любовью, что всё произошло по взаимному согласию, никто не имел претензий, так как участникам оргии всё понравилось. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Дарси бросил парень, обещавший жениться на ней, после чего она переключила своё внимание на учеников.

Александр Вест

По данным следствия, уже доказаны 7 эпизодов, произошедших с февраля по декабрь прошлого года. За каждый из эпизодов бывшей учительнице грозит по пять лет лишения свободы. Директор школы не стал комментировать ситуацию, лишь подтвердил, что преступница была уволена с работы.