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| | 23-летняя учительница может сесть в тюрьму на 45 лет за секс с учениками

23-летняя учительница может сесть в тюрьму на 45 лет за секс с учениками

Сегодня, 10:30
В педофилии обвиняется девушка по имени Дарси Л. Лейк, недавно получившая работу учителем в школе Майсвилл. Учительницу обвиняют в занятии сексом с двумя учениками, несмотря на её заявления о том, что всё происходило по взаимному согласию.

23-летняя учительница может сесть в тюрьму на 45 лет за секс с учениками

 

Сама Дарси осуществила признание, заявив, что занималась любовью сразу с двумя учениками с её школы, одному из которых было 16 лет, а другому всего 14. Бывшая учительница настаивала на том, что она не принуждала мальчиков к занятию любовью, что всё произошло по взаимному согласию, никто не имел претензий, так как участникам оргии всё понравилось. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Дарси бросил парень, обещавший жениться на ней, после чего она переключила своё внимание на учеников.

 

По данным следствия, уже доказаны 7 эпизодов, произошедших с февраля по декабрь прошлого года. За каждый из эпизодов бывшей учительнице грозит по пять лет лишения свободы. Директор школы не стал комментировать ситуацию, лишь подтвердил, что преступница была уволена с работы.
Александр Вест
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