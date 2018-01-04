Не в бровь, а в глаз: Блондинка доигралась с шампанским

Видеозапись, на которой девушка языком открывает бутылку шампанского, высмеяли на просторах сети. Снимавшая ролик блондинка почему-то не учла, что может навредить себе, что в результате и случилось - пробка вылетела ей в лицо. Кадры появились на просторах Reddit.

Можно увидеть, как девушка всячески балуется с шампанским, пытаясь сделать хорошее видеоселфи. Девушка слегка трясет пока еще закрытую бутылку без мюзле, но в итоге провоцирует выстрел, который, увы, был нацелен прямо ей в лицо. Пользователи сети, хоть и посмеялись над этим казусом, но попросили девушку рассказать о своем состоянии.

«Вот, что получается, когда корчишь мерзкие рожи. Никогда не направляйте на лицо также те предметы, которые выстреливают пули, могут взорваться или резко выскочить», - то ли в шутку, то ли всерьез пишет один из юзеров Reddit.

Один из юзеров также начал дискуссию о том, что у девушки в руках не шампанское, а какой-то другой алкогольный напиток и вообще все, что снято на видео это не более чем умелый монтаж.

Николай Офицеров