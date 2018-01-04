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| | Свадьба принца Гарри и Меган Маркл принесет экономике Британии почти $700 млн

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл принесет экономике Британии почти $700 млн

Сегодня, 09:06
Свадьба пятого в очереди наследника британского трона принца Гарри, по мнению экспертов, принесет экономике Соединенного Королевства, по меньшей мере 500 миллионов фунтов стерлингов (около $680 миллионов). С соответствующей оценкой женитьбы актрисы Меган Маркл и Гарри выступили эксперты консалтинговой компании Brand Finance.
 

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл принесет экономике Британии почти $700 млн

 

Для того, чтобы получить возможность воочию лицезреть намеченную на май текущего года свадьбу Гарри, в Великобританию, если сравнивать с прошлыми месяцами, дополнительно прибудет около 350 тысяч туристов. Соответственно, такое увеличение потока гостей страны и отразится на экономической ситуации. Последний раз подобная ситуация наблюдалась еще в 2011 году, когда на своей подруге Кейт Миддлтон решил жениться принц Уильям. Ныне супруга принца возведена в ранг герцогини Кембриджской Кэтрин.
 
Возглавляющий Brand Finance Дэвид Хэй уверен в том, что приблизительно 200 миллионов фунтов поступят от туристической отрасли, начиная от использования транспортных услуг и заканчивая бронированием отелей. Около 150 миллионов фунтов потратят на расходы по организации частных вечеринок, еще 50 миллионов удастся получить от различной сувенирной продукции, так или иначе связанной со свадьбой Гарри и Меган.
 
Еще 100 миллионов Великобритания планирует заработать, рекламируя по всему миру свои возможности в связи с этой свадьбой. Как известно, церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Она планируется в часовне Святого Георгия, что на территории Виндзорского замка. Королевская семья считает это место своей домашней церковью.

Николай Офицеров
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