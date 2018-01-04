В Нью-Йорке закрыли школы из-за сильных снегопадов

В американском городе Нью-Йорк власти решили закрыть школы из-за снегопада, который ожидается в четверг.

Мэрия Нью-Йорка заявила, что 4 января во всех школах города отменяются занятия в связи с сильным наступающим снегопадом. Синоптики прогнозируют, что циклон, который принесет много снега, должен «дойти» до Нью-Йорка уже в ночь на четверг.Для детей такая новость оказалась приятной, но власти предупреждают о большом уровне снега и сильных морозах. За ближайшие сутки в американском мегаполисе может выпасть до 30 сантиметров снега. Жителей просят без надобности не выходить из дома и не выезжать на машине, пока на улице тяжелые погодные условия. Власти Нью-Йорка подняли все мощности коммунальных служб и перевели их в 12-часовой режим работы.Аномальная погода в США установилась еще в конце декабря прошлого года. Тогда во многих штатах резко упала температура, при чем в некоторых на 15-20 градусов ниже средней. Уже зафиксировано несколько случаев смерти из-за переохлаждения.