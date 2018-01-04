В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В Нью-Йорке закрыли школы из-за сильных снегопадов

В Нью-Йорке закрыли школы из-за сильных снегопадов

Сегодня, 09:00
В американском городе Нью-Йорк власти решили закрыть школы из-за снегопада, который ожидается в четверг.

В Нью-Йорке закрыли школы из-за сильных снегопадов

 

Мэрия Нью-Йорка заявила, что 4 января во всех школах города отменяются занятия в связи с сильным наступающим снегопадом. Синоптики прогнозируют, что циклон, который принесет много снега, должен «дойти» до Нью-Йорка уже в ночь на четверг.

Для детей такая новость оказалась приятной, но власти предупреждают о большом уровне снега и сильных морозах. За ближайшие сутки в американском мегаполисе может выпасть до 30 сантиметров снега. Жителей просят без надобности не выходить из дома и не выезжать на машине, пока на улице тяжелые погодные условия. Власти Нью-Йорка подняли все мощности коммунальных служб и перевели их в 12-часовой режим работы.

Аномальная погода в США установилась еще в конце декабря прошлого года. Тогда во многих штатах резко упала температура, при чем в некоторых на 15-20 градусов ниже средней. Уже зафиксировано несколько случаев смерти из-за переохлаждения.
Новости по теме
Мэр Нью-Йорка просит горожан не выходить из дома из-за мороза -8 градусов
Мэр Нью-Йорка просит горожан не выходить из дома из-за мороза -8 градусов

В США на текущей неделе синоптики прогнозируют похолодание. По словам специалистов, температура воздуха 28 декабря снизится до -8 градусов мороза. Такая погода

К выходным в Москве выпадет до 27 сантиметров снега
К выходным в Москве выпадет до 27 сантиметров снега

За эту неделю в Москве выпадет до 27 сантиметров снега. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ.

Власти Сочи просят жителей города чистить пальмы от снега
Власти Сочи просят жителей города чистить пальмы от снега

Власти российского курорта Сочи призывают местных жителей к расчистке пальм от снега. Новый снежный циклон надвигается уже этой ночью.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости