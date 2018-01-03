Когда закончились фейерверки: Украинец с муляжом гранаты обещал взорвать автобус

Информацию о случившемся распространяют украинские СМИ. По словам очевидцев, молодой человек вел себя агрессивно в салоне автобуса. Он приставал к другим пассажирам, некоторых оскорблял. Когда водитель рекомендовал дебоширу успокоиться, мужчина пригрозил взорвать транспортное средство. Для пущей убедительности, парень достал муляж гранаты, чем напугал всех пассажиров.
Шофер не стал терпеть подобного отношения и вызвал полицию. Правоохранители задержали дебошира. Им оказался 21-летний житель Киева. Сейчас проводятся разбирательства, нарушителя спокойствия обвиняют в хулиганстве. Причины такого поведения агрессора не называются. Также не сообщается о том, находился задержанный в состоянии алкогольного опьянения, когда угрожал взорвать автобус или нет.