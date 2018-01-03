Когда закончились фейерверки: Украинец с муляжом гранаты обещал взорвать автобус

На Украине в Житомирской области во время международного рейса пассажир с муляжом гранаты в руках обещал взорвать автобус. Шоферу пришлось остановить транспорт и вызвать полицию.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют украинские СМИ. По словам очевидцев, молодой человек вел себя агрессивно в салоне автобуса. Он приставал к другим пассажирам, некоторых оскорблял. Когда водитель рекомендовал дебоширу успокоиться, мужчина пригрозил взорвать транспортное средство. Для пущей убедительности, парень достал муляж гранаты, чем напугал всех пассажиров.Шофер не стал терпеть подобного отношения и вызвал полицию. Правоохранители задержали дебошира. Им оказался 21-летний житель Киева. Сейчас проводятся разбирательства, нарушителя спокойствия обвиняют в хулиганстве. Причины такого поведения агрессора не называются. Также не сообщается о том, находился задержанный в состоянии алкогольного опьянения, когда угрожал взорвать автобус или нет.