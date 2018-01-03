В Индии пилот ударил по лицу свою коллегу прямо во время полёта

В Индии авиакомпанией Jet Airways были отстранены от работы два старших пилота до завершения расследования. Как сообщается, капитан самолета в ходе ссоры ударил по лицу коллегу-летчицу, из-за чего женщина самовольно покинула кабину управления.

СМИ Индии сообщают об инциденте, случившемся 1 января на рейсе воздушного судна, направляющегося по маршруту из Лондона в Мумбаи – капитан самолета Boeing 777 авиакомпании Jet Airways ударил коллегу-пилота по лицу, после чего та расплакалась и покинула кабину. Управление компании авиаперевозчика приняло решение отстранить обоих пилотов от работы еще до окончания расследования в связи с произошедшим.По данным индийского издания, женщину-летчика члены экипажа все-таки убедили вернуться вновь за штурвал, но конфликт между коллегами разгорелся опять, и летчик вынуждена была во второй раз уйти из кабины управления. После чего сам капитан, участник конфликта, также покидал кабину пилота для того, чтобы вернуть второго пилота к исполнению должностных обязанностей.Во время полета на борту Boeing 777 присутствовали 324 пассажира, а также 14 членов экипажа.