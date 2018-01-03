За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Данные о 800 польских педофилах стали достоянием общественности

Данные о 800 польских педофилах стали достоянием общественности

Вчера, 19:51
Правительство Польши обнародовало персональные данные 800 насильников-педофилов. Сведения о злоумышленниках появились в свободном доступе в польском сегменте интернета. Каждый, кто пожелает, сможет без лишних препятствий ознакомиться перечнем виновных в сексуальных преступлениях против детей.

Данные о 800 польских педофилах стали достоянием общественности

 

Одна часть реестра доступна широкой публике, но есть и другая, ознакомиться с которой может только ограниченный круг лиц. В первой, открытой, части списка опубликованы данные о 768 преступниках. К именам прилагаются фотографии. Преимущественно это педофилы, которые нарушили половую неприкосновенность детей младше 15 лет, а также насильники, совершившие свои злодеяния с особой жестокостью. Кроме указания имени и фамилии, а также публикации снимка, в реестре написаны и другие данные: место жительства насильников (если они отсидели свой срок), а также место преступления и дата, когда оно было совершено.

Вторая, скрытая, часть списка доступна только для полицейских и представителей служб опеки. В ней содержатся более подробные сведения. Польские правоохранители считают, что безопасность детей в приоритете перед анонимностью злоумышленников. По словам генпрокурора Польши Збигнева Зёбры, преступник, посягнувший на жизнь, психическое и физическое здоровье ребенка, теряет право на анонимность.
Дарья Светозарова
Новости по теме
СМИ: Опубликованы данные по продажам Gran Turismo 6
СМИ: Опубликованы данные по продажам Gran Turismo 6

В СМИ появились сведения о том, что были опубликованы данные по продажам автомобильного симулятора Gran Turismo 6. Эти сведения стали достоянием общественности

Роскомнадзор защитит персональные данные детей
Роскомнадзор защитит персональные данные детей

Роскомнадзор сообщил, что они обяжут детские сады и школы удалить списки детей с официальных сайтов учреждений. В ведомстве отметили, что опубликованные данные

На Дону за полгода жертвами насильников стали 45 детей – СКР
На Дону за полгода жертвами насильников стали 45 детей – СКР

В период с января по июнь 2014 года в Ростовской области жертвами насильников стали 45 детей. Эту информацию сообщил генерал-лейтенант Юрий Попов, начальник

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости