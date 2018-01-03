Данные о 800 польских педофилах стали достоянием общественности

Правительство Польши обнародовало персональные данные 800 насильников-педофилов. Сведения о злоумышленниках появились в свободном доступе в польском сегменте интернета. Каждый, кто пожелает, сможет без лишних препятствий ознакомиться перечнем виновных в сексуальных преступлениях против детей.

Дарья Светозарова

Одна часть реестра доступна широкой публике, но есть и другая, ознакомиться с которой может только ограниченный круг лиц. В первой, открытой, части списка опубликованы данные о 768 преступниках. К именам прилагаются фотографии. Преимущественно это педофилы, которые нарушили половую неприкосновенность детей младше 15 лет, а также насильники, совершившие свои злодеяния с особой жестокостью. Кроме указания имени и фамилии, а также публикации снимка, в реестре написаны и другие данные: место жительства насильников (если они отсидели свой срок), а также место преступления и дата, когда оно было совершено.Вторая, скрытая, часть списка доступна только для полицейских и представителей служб опеки. В ней содержатся более подробные сведения. Польские правоохранители считают, что безопасность детей в приоритете перед анонимностью злоумышленников. По словам генпрокурора Польши Збигнева Зёбры, преступник, посягнувший на жизнь, психическое и физическое здоровье ребенка, теряет право на анонимность.