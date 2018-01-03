В Бельгии оценивают последствия урагана «Элеонора»

В ночь со второго на третье января в Бельгии зафиксировали ураган «Элеонора». Местами скорость ветра достигала скорости 130 километров в час. Сведения об этом распространяют бельгийские СМИ.

Домбровский Сергей

Ураган «Элеонора» стал причиной значительных разрушений в Брюсселе и других городах государства. В первую очередь пострадали деревья, которые повредили транспортные средства. Многие автомобили оказались попросту раздавленными. С некоторых домов снесло черепичную крышу. В Брюсселе рухнула стена недостроенного здания. По данным западных СМИ, человеческих жертв при стихийном бедствии в Бельгии не зафиксировано. В стране частично повреждены линии электропередач. Затруднено движение ж/д поездов.В пригороде Брюсселя упавшее дерево разрушило газораспределительное сооружение. В итоге оператору пришлось в экстренных условиях предпринимать действия по ликвидации аварии. Специалисты отлично и своевременно справились со своей задачей. В итоге серьезную утечку голубого топлива удалось предотвратить.