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| | В Бельгии оценивают последствия урагана «Элеонора»

В Бельгии оценивают последствия урагана «Элеонора»

Вчера, 17:42
В ночь со второго на третье января в Бельгии зафиксировали ураган «Элеонора». Местами скорость ветра достигала скорости 130 километров в час. Сведения об этом распространяют бельгийские СМИ.

В Бельгии оценивают последствия урагана «Элеонора»

 

Ураган «Элеонора» стал причиной значительных разрушений в Брюсселе и других городах государства. В первую очередь пострадали деревья, которые повредили транспортные средства. Многие автомобили оказались попросту раздавленными. С некоторых домов снесло черепичную крышу. В Брюсселе рухнула стена недостроенного здания. По данным западных СМИ, человеческих жертв при стихийном бедствии в Бельгии не зафиксировано. В стране частично повреждены линии электропередач. Затруднено движение ж/д поездов.

В пригороде Брюсселя упавшее дерево разрушило газораспределительное сооружение. В итоге оператору пришлось в экстренных условиях предпринимать действия по ликвидации аварии. Специалисты отлично и своевременно справились со своей задачей. В итоге серьезную утечку голубого топлива удалось предотвратить.
Домбровский Сергей
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