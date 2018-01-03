В Дании у коллекционера похитили самую дорогую водку в мире

Коллекционер Бриан Ингберг пожаловался на то, что у него в питейном заведении «Кафе 33» в Копенгагене похитили самую дорогую в мире бутылку водки «Руссо-Балт» стоимостью 1,3 млн долларов США. Информацию об этом распространяют СМИ Дании.

Домбровский Сергей

По словам Ингберга, в его коллекции находится 1,2 тысячи уникальных емкостей спиртных напитков. Самую ценную бутылку похитили. Предприниматель обвиняет в этом своего экс-сотрудника, который якобы сделал дубликат ключей от бара и украл «Руссо-Балт» ценой 1,3 млн долларов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника. Ингберг арендовал самую дорогую в мире водку у производителя машин Dartz Motorz.Уникальная «Руссо-Балт» фигурировала в сериале «Карточный домик» в сцене, когда русский президент угощал алкоголем своего американского коллегу. На водке изображен гоночный автомобиль, а на пробке находится Герб Российской империи с драгоценностями. Бутылка отделана золотом и серебром.