Иностранный сайт опубликовал «список смерти» известных людей

На иностранном сайте The Deathlist появился очередной список известных личностей, которые могут умереть в этом году.

Сайт The Deathlist проводит ежегодную «номинацию» смертей самых популярных в мире персон. Создан он был в 1987 году. Постоянно публикуется лист из 50 имен. В основном это происходит в начале каждого года. В него могут попасть как и актеры, политики, музыканты, так и представители бизнеса, медиа-индустрии, ученые.В этом году, по мнению владельцев интернет-ресурса, может умереть популярный американский актер Кирк Дуглас, хорошо известный по главной роли в фильме «Спартак» 1960-го года. Также, есть шанс увидеть смерть таких деятелей как: политиков Джорджа Буша Старшего и Джона Маккейна, Шарля Азнавура, Веры Линн (эстрадные исполнители), экс-президента Египта Хосни Мубарака, ученого Стивена Хоккинга и других.Очень часто люди, которые находятся в этом списке, умирают. В прошлом году умерло 17 человек из 50. Хотя это можно объяснить возрастом тех, кто записан в листе. Например, в этом году там есть только два представителя младше 60-и лет.