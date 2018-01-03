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| | В Париже из-за непогоды не пускают посетителей в Эйфелеву башню

В Париже из-за непогоды не пускают посетителей в Эйфелеву башню

Вчера, 16:38
В Париже порывы ветра временами достигают скорости 140 километров в час. В связи с неблагоприятными погодными условиями, посетителям запретили приходить в Эйфелеву башню. Информацию об этом распространяют французские СМИ.

В Париже из-за непогоды не пускают посетителей в Эйфелеву башню

 

В 51 департаменте страны объявлен оранжевый уровень опасности. Местные жители называют стихийное бедствием ураганом «Элеонор». Во Франции от сильного ветра пострадали девять человек, четверо из них находятся в клинике в критическом состоянии. Повреждены линии электропередач. Жильцы 200 тысяч домов сидят без света. Экстренные службы государства рекомендуют людям не выходить без особой надобности на улицу.

Представители администрации Парижа распорядились перекрыть входы в парки и скверы. Под воздействием сильного ветра деревья могут не выдержать и упасть на землю. Возле Эйфелевой башни зафиксировали скорость воздушных потоков на уровне 41,7 метров в секунду.
Домбровский Сергей
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