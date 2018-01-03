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| | На Хмельницкой АЭС произошло экстренное отключение атомного энергоблока

На Хмельницкой АЭС произошло экстренное отключение атомного энергоблока

Сегодня, 13:54
На Хмельницкой АЭС произошло экстренное отключение атомного энергоблока по причине технической неисправности.

На Хмельницкой АЭС произошло экстренное отключение атомного энергоблока

 

Инцидент, который привёл к экстренной остановке реактора, произошёл сегодня ночью. Точные причины пока не оглашаются. Одной из версий является ненадёжность уплотнительной среды реактора и риск выброса ядерного топлива в окружающую среду. Пока что нормированные фоновые показатели не изменяются, однако на всей АЭС установлен подкритический режим работы. Рядом со станцией дежурят специальные спасательные бригады. Сотрудники всеми силами трудятся над устранением проблемы.

Напоминаем, что третий и четвёртый блоки Хмельницкой АЭС должны были достроить на фоне украинско-российского соглашения, однако оно было расторгнуто ещё в январе прошлого года. А вот первый энергетический блок атомной станции сейчас находится на срочном капитальном ремонте.
Валерия Голицына
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