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| | Сотрудники Сбербанка помогли Интерполу обнаружить хакеров в Китае

Сотрудники Сбербанка помогли Интерполу обнаружить хакеров в Китае

Сегодня, 13:38
Сотрудники дочерней компании Сбербанка Bi.Zone в Сингапуре ответили на просьбу Интерпола в помощи проведения розыскных действий. Интерпол разыскивал хакеров, которые проводили мошеннические операции.

Сотрудники Сбербанка помогли Интерполу обнаружить хакеров в Китае

 

Четыре сотрудника компании Bi.Zone вошли в состав команды Интерпола по глобальному розыску преступников занимающихся мошенническими действиями в сфере программирования и буквально за несколько дней обнаружили разыскиваемых хакеров в Китае. Команда собрала все необходимые данные, составила полную картину местонахождения преступников и передала их в штаб Интерпола.

Команда Bi.Zone уже давно заключила двустороннее соглашение на сотрудничество с Интерполом, однако такой существенный вклад в проведение розыскных действий и задержания преступников является очень серьёзным шагом на пути к основательному международному сотрудничеству.
Валерия Голицына
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