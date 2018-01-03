Сотрудники Сбербанка помогли Интерполу обнаружить хакеров в Китае

Сотрудники дочерней компании Сбербанка Bi.Zone в Сингапуре ответили на просьбу Интерпола в помощи проведения розыскных действий. Интерпол разыскивал хакеров, которые проводили мошеннические операции.

Валерия Голицына

Четыре сотрудника компании Bi.Zone вошли в состав команды Интерпола по глобальному розыску преступников занимающихся мошенническими действиями в сфере программирования и буквально за несколько дней обнаружили разыскиваемых хакеров в Китае. Команда собрала все необходимые данные, составила полную картину местонахождения преступников и передала их в штаб Интерпола.Команда Bi.Zone уже давно заключила двустороннее соглашение на сотрудничество с Интерполом, однако такой существенный вклад в проведение розыскных действий и задержания преступников является очень серьёзным шагом на пути к основательному международному сотрудничеству.