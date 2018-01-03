На Кубе представили выставку работ современных российских художников

Данная экспозиция под названием Russian Art Park, по словам основательницы проекта Дарьи Русаковой, несёт в себе цель объединить творчество многих российских творцов-авангардистов. Также Русакова надеется, что данная выставка сможет помочь популяризации российского искусства как на территории РФ, так и непосредственно за рубежом. Также Дарья заметила, что на выставке были представлены картины, соответствующие тематике «Революция», потому что авторам было предложено выразить себя в честь 100-летия Великой октябрьской революции, состоявшейся недавно.
Отметим, что данная экспозиция, по словам Русаковой, объединила в себе российский дух вместе с кубинским мировосприятием, так как все работы, представленные на выставке, были написаны с вдохновением, полученным творцами от колорита, атмосферы Кубы.