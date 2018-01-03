На Кубе представили выставку работ современных российских художников

Во вторник в кубинской Гаване стартовала выставка, посвящённая картинам, написанным современными художниками из России. На выставке представлены более 50 картин, созданных художниками со всех уголков страны.

Данная экспозиция под названием Russian Art Park, по словам основательницы проекта Дарьи Русаковой, несёт в себе цель объединить творчество многих российских творцов-авангардистов. Также Русакова надеется, что данная выставка сможет помочь популяризации российского искусства как на территории РФ, так и непосредственно за рубежом. Также Дарья заметила, что на выставке были представлены картины, соответствующие тематике «Революция», потому что авторам было предложено выразить себя в честь 100-летия Великой октябрьской революции, состоявшейся недавно.

Александр Вест

Отметим, что данная экспозиция, по словам Русаковой, объединила в себе российский дух вместе с кубинским мировосприятием, так как все работы, представленные на выставке, были написаны с вдохновением, полученным творцами от колорита, атмосферы Кубы.