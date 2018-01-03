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| | Освобожденный из афганского плена канадец Джошуа Бойл взят под стражу

Освобожденный из афганского плена канадец Джошуа Бойл взят под стражу

Сегодня, 11:13
Освобожденный из Афганского плена в прошлом году канадец обвиняется в нескольких тяжких преступлениях. Суд над мужчиной состоится 3 января.

Освобожденный из афганского плена канадец Джошуа Бойл взят под стражу

 

Канадский мужчина ранее занимался волонтерством в Афганистане. Там он со своей женой попал в плен к военным противника. Практически 5 лет семье пришлось пробыть в Афганистане. Там у них родилось четверо детей. Одну дочку убили афганцы.

В начале октября 2017 года семью с тремя детьми вернули из плена. Самолетом из Лондона их отправили в Торонто.

Сейчас бывшему пленному предъявляют обвинения в 15 эпизодах. Некоторые из преступлений очень тяжкие. Например, канадец обвиняется в сексуальном насилии, лишении свободы человека против воли, дача ложных показаний полиции, использование ядовитых веществ, угрозах смерти. Эти и другие незаконные действие мужчина совершил в октябре прошлого года, сразу после приезда с плена.

Сегодня, 3 января, состоится суд над 34-летним мужчиной. Раньше он заявлял, что пока он был в плену его регулярно избивали, а жену насиловали.
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