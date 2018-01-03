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| | На Украине опубликовали видео испытаний нового ракетного комплекса "Гром-2"

На Украине опубликовали видео испытаний нового ракетного комплекса "Гром-2"

Сегодня, 08:41
Испытания двигателя для ракет нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2» на Украине попали на видео, которое несколько позже разместили на просторах YouTube. Использован для этого был официальный канал «Национального промышленного портала».
 

На Украине опубликовали видео испытаний нового ракетного комплекса "Гром-2"

 

«К полевым испытаниям подготовлен и сам ОТРК «Гром-2», мобильная установка для пусков, в которой предусмотрена транспортировка с совместным запуском двух ракет типа «земля-земля», - отмечают представители Минобороны Украины.
 
Целью «Гром-2» является поражение одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 километров. Один боевой блок баллистической ракеты весит около полутонны.
 
Бортовая система по управлению ракетой имеет инерциальный тип и комплектуется различными системами навигации и наведения различного типа, среди которых имеется радиолокация и оптико-электроника.
 
Помимо этого, украинские СМИ отмечают, что дальность в 280 километров это формальное ограничение, но если есть необходимость, то параметр можно увеличить и до 500 километров.

Николай Офицеров
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