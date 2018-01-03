На Украине опубликовали видео испытаний нового ракетного комплекса "Гром-2"Сегодня, 08:41
Испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" прошли успешно на полигоне "Капустин Яр". Такое заявление сделал руководитель
Об успешном испытании ракет с модернизированным показателем мощности заявили сегодня в Северной Корее. Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием ракет «земля -
Молния и гром являются двумя связанными между собой погодными явлениями. Ученые выяснили, почему именно гремит гром после появления на небе его "спутницы".